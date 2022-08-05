Англія

Колвілл може використовуватися як заміна Кукурельї.

Юний захисник Челсі Леві Колвілл перейде до Брайтона, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Мова йде про оренду на рік і за умови, коли Челсі збереже повний контроль над гравцем.

Колвілл може замінити у складі "чайок" Марка Кукурелью, який близький якраз до переходу до Челсі. Іспанець підпише із "синіми" контракт на 6 років. Леві має досвід гри як у центрі, так і ліворуч в обороні.

Минулий сезон Колвілл провів в оренді у Гаддерсфілді, який виступає у Чемпіоншіпі. Сам він виявляв бажання залишити клуб зі столиці Великобританії.

У минулому сезоні на рахунку Леві 32 матчі у всіх турнірах, у яких він забив 2 м'ячі та віддав 1 гольову передачу.

Нагадаємо, Кукурелья вже проходить медобстеження у Челсі.