Англія

Футболіст не перейде у англійський клуб.

Форвард Болоньї Марко Арнаутович не перейде у Манчестер Юнайтед влітку. Про це повідомив інсайдер Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, МЮ пропонував італійському клубу 8 чи 9 мільйонів євро за форварда збірної Австрії.

Болонья вирішила відмовити "червоним дияволам", адже у клубі є проблема з нападниками.

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Ерік тен Гаг особисто хотів запросити футболіста до МЮ, адже працював з ним разом у Твенте. Тоді, у 2006 році, Арнаутович тільки починав кар'єру гравця, а тен Гаг був у тренерському штабі.