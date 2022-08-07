Англія

Наставник Манчестер Сіті прокоментував перемогу над Вест Гемом.

В першому турі Англійської Прем'єр-Ліги Манчестер Сіті без особливих проблем завдяки дублю Голанда переграв Вест Гем (2:0).

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував здобуті три очки, а також виступ норвезького форварда.

"Це була дійсно сильна гра від нашої команди. Ерлінг забив два дуже важливі голи — це добре для всіх: як для нас, так і для нього. Він відчув наш чемпіонат.

Така команда, як Вест Гем, буде захищатись проти нас увесь матч. Голанд забиває голи від самого народження — саме тому він тут", — вважає фахівець.

У наступному турі лондонський Вест Гем гратиме в гостях у Ноттінгем Форест, а Манчестер Сіті на власному полі прийматиме Борнмут.