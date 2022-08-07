Англія

Норвезький нападник прокоментував свою гру.

Манчестер Сіті у першому турі обіграв Вест Гем. Результат своєї команди прокоментував форвард "міщан" Ерлінг Голанд.

"Це було добре. Хороший старт, тут нічого сказати, крім цього. Плюс рахунок 2:0. Добре отримати кілька хвилин на початку сезону, і ми повинні продовжувати в тому ж дусі.

Чи міг я забити більше? Так. Я мав користуватися моментом за участю Гюндогана. Вся справа у зв'язках, які ми напрацьовуємо щодня на тренуваннях та заняттях, щоб ставати кращими. Все прийде", — наводить слова Голанда ВВС.

У наступному турі лондонський Вест Гем гратиме в гостях у Ноттінгем Форест, а Манчестер Сіті на власному полі прийматиме Борнмут.