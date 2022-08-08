Англія

Іспанський фахівець прокоментував перемогу на Вест Гемом.

У рамках першого туру АПЛ Манчестер Сіті обіграв Вест Гем (2:0). Результат цієї зустрічі та гру новачка команди Ерлінга Голанда прокоментував Пеп Гвардіола.

"Вся команда зіграла чудово, але те, що Ерлінг забив свої перші два голи, добре і для нього, і для нас. Він створює загрозу для інших команд, але не зможе вирішити всі наші проблеми".

Він дещо дасть нашій команді, однак ми зробимо помилку, якщо сподіваємось тільки на нього.

Я дуже радий за нього. Він забив два голи – розмови припиняться. Він забивав у Зальцбурзі, Дортмунді, тож, сподіваюся, продовжить і тут", — приводить слова Гвардіоли ESPN.

У наступному турі лондонський Вест Гем гратиме в гостях у Ноттінгем Форест, а Манчестер Сіті на власному полі прийматиме Борнмут.