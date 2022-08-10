Англія

Лондонський клуб відзначився черговим підсиленням.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Антоніо Конте задля поліпшення результатів власної команди наголосив керівництву клуба про необхідність проведення активної трансферної кампанії влітку цього року.

Керівники "шпор" дослухались до порад італійця, через що в його колективі поступово з’являлись такі виконавці, як нападник Рішарлісон, півзахисник Ів Біссума та захисник Джед Спенс, сукупна вартість яких сягнула майже 100 млн євро.

Приблизно чверть від цієї суми "шпори" наразі хочуть витратити ще й на придбання захисника італійського Удінезе Льєнома Дестіні Удогі, умови контракту з яким уже були узгоджені раніше.

"Зебренята" також не були проти того, аби отримати за свого 19-річного виконавця 20 млн євро гарантованих виплат + 5 млн у вигляді різноманітних бонусів.

Проте до столиці Англії італієць завітає не раніше початку наступного сезону, коли завершить виступи в Удінезе вже на правах оренди.

Його нова угода з Тоттенгемом буде розрахована до 2027 року.

За минулий сезон Дестіні зіграв 37 матчів, забивши п’ять голів та віддавши три результативні передачі.