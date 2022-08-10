Захисник Манчестер Сіті не скоро повернеться у футбол.
Бенжамен Менді, getty images
10 серпня 2022, 19:49
Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді вже довго перебуває під слідством через звинувачення у зґвалтуваннях.
Як повідомляє видання Sky Sports, француз звинувачується у десяти справах сексуального характеру: вісім епізодів зґвалтувань, ще один епізод насильства на сексуальному ґрунті та одна спроба зґвалтування.
Крім того, Менді заявив, що вважає себе невинним у восьмому зґвалтуванні.
Востаннє французький захисник виходив на поле 15 серпня 2021 року.
Нагадаємо, що взимку Бенжамена Менді було звільнено з-під варти під заставу.