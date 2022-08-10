Англія

Захисник Манчестер Сіті не скоро повернеться у футбол.

Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді вже довго перебуває під слідством через звинувачення у зґвалтуваннях.

Як повідомляє видання Sky Sports, француз звинувачується у десяти справах сексуального характеру: вісім епізодів зґвалтувань, ще один епізод насильства на сексуальному ґрунті та одна спроба зґвалтування.

Крім того, Менді заявив, що вважає себе невинним у восьмому зґвалтуванні.

Востаннє французький захисник виходив на поле 15 серпня 2021 року.

Нагадаємо, що взимку Бенжамена Менді було звільнено з-під варти під заставу.