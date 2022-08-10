Англія

Черговий данець перебрався до табору "клинків".

Брентфорд продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, новачком команди став півзахисник італійської Сампдорії Мікель Дамсгор.

Більшу частину минулого сезону Дамсгор пропустив через травму стегна. На його рахунку 12 матчів, у яких він отримав одну жовту картку.

Нагадаємо, що раніше Брентфорд підписав гравця атакуючого плану з Фулгема — молодого Майкла Олакігбе.