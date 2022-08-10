Англія

Англійські шукають новачків.

Манчестер Юнайтед та Челсі активно працюють на трансферному ринку з метою посилення складу.

Як повідомляє видання 90min, обидва англійські клуби націлилися на правого захисника Селтіка Йосипа Юрановича.

У сезоні-2021/22 Юранович провів 44 матчі за Селтік у всіх турнірах: на його рахунку 6 голів та 4 результативні передачі.

Нагадаємо, що молодий хорватський талант також привернув увагу представника чемпіонату Іспанії — мадридського Атлетико.