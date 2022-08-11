Англія

"Лиси" не дуже активні на трансферному ринку.

Поки всі представники елітного дивізіону чемпіонату Англії ведуть активні дії на трансферному ринку, Лестер тишком відмовчувався.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, "лиси" близькі до завершення свого першого вхідного трансферу цього літа.

Стверджується, що новачком Лестера стане голкіпер Алекс Смітіс, котрий раніше залишив Хаддерсфілд на правах вільного агента.

Нагадаємо, що раніше Лестер відправив півзахисника в оренду до Вотфорду.