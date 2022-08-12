Англія

"Іриски" близькі до укладення угоди із французьким форвардом.

L'Equipe повідомляє, що Евертон зацікавився нападником Ренна Серу Гірассі.

"Іриски" зробили пріорітетним трансфер гвінейця французького походження.

Гірассі перейшов у Бретонію в серпні 2020 року з Ам'єна за 15 млн євро. У 80 зустрічах за новий клуб він настріляв 25 голів та віддав 4 асисти.

Окрім того, непогано проявив себе у Лізі чемпіонів-2020/21, де забив Краснодару та Челсі.

Команда з Гудісон Парк сподівається фіналізувати цей перехід до кінця тижня. Нагадаємо також, що вчора ліверпульський колектив клуб презентував третій комплект форми на цей сезон.