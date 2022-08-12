"Іриски" близькі до укладення угоди із французьким форвардом.
Серу Гірассі
12 серпня 2022, 11:00
L'Equipe повідомляє, що Евертон зацікавився нападником Ренна Серу Гірассі.
"Іриски" зробили пріорітетним трансфер гвінейця французького походження.
Гірассі перейшов у Бретонію в серпні 2020 року з Ам'єна за 15 млн євро. У 80 зустрічах за новий клуб він настріляв 25 голів та віддав 4 асисти.
Окрім того, непогано проявив себе у Лізі чемпіонів-2020/21, де забив Краснодару та Челсі.
Команда з Гудісон Парк сподівається фіналізувати цей перехід до кінця тижня. Нагадаємо також, що вчора ліверпульський колектив клуб презентував третій комплект форми на цей сезон.