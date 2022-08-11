Клуб з Ліверпуля, в якому виступає Віталій Миколенко, гратиме у кольорах українського прапора.
ФК Евертон
11 серпня 2022, 15:57
Евертон на своєму офіційному сайті презентував третій комплект форми на сезон-2022/23.
Нове екіпірування від технічного спонсора Hummel виконане в жовто-синіх кольорах.
Також замість герба клубу зображено символ команди — Башта принца Руперта, контури якої також помітні у нижній частині футболки.
При цьому воротарська форма виконана в мандариновому кольорі із золотистими та чорними вставками.
Цей комплект натхненний формою, в якій "іриски" грали у 1990-1992 роках.
Нагадаємо, у складі Евертона виступає українець Віталій Миколенко.