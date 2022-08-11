Англія

Клуб з Ліверпуля, в якому виступає Віталій Миколенко, гратиме у кольорах українського прапора.

Евертон на своєму офіційному сайті презентував третій комплект форми на сезон-2022/23.

Нове екіпірування від технічного спонсора Hummel виконане в жовто-синіх кольорах.

The #EFC x @hummel1923 2022/23 third kit has landed! 💛



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Також замість герба клубу зображено символ команди — Башта принца Руперта, контури якої також помітні у нижній частині футболки.

При цьому воротарська форма виконана в мандариновому кольорі із золотистими та чорними вставками.

Цей комплект натхненний формою, в якій "іриски" грали у 1990-1992 роках.

Нагадаємо, у складі Евертона виступає українець Віталій Миколенко.