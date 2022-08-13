Англія

Приклад надзвичайно швидкого досягнення домовленості між клубами.

За підсумками минулого розіграшу англійської Прем’єр-ліги Вотфорд посів передостаннє місце в турнірній таблиці, через що був змушений завершити виступи в "елітному" дивізіоні.

Разом із тим, команду почали залишати ключові виконавці, до переліку яких у поточній трансферній кампанії долучився нігерійський нападник Емануель Денніс Бонавентуре, який для українського вболівальника може бути також відомим за своїми нетривалими виступами в складі луганської Зорі в сезоні 2016/17.

24-річний форвард тільки нещодавно почав отримувати увагу від цьогорічного новачка АПЛ, Ноттінгем Форест, однак, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, перемовини між клубами про його трансфер у підсумку набули зразкової швидкості.

"Лісники" погодили перехід футболіста, домовившись щодо виплату компенсації в розмірі 25 млн євро, а власне гравець отримає контракт до 2026 року.

У минулому сезоні Денніс за 35 матчів забив 10 голів та віддав шість гольових передач.