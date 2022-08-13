19-річний бразилець продовжить кар'єру у чемпіонаті Португалії.
Кайкі, Пасуш Ферейра
13 серпня 2022, 15:27
Пасуш Ферейра на своєму офіційному сайті оголосив підписання молодого вінгера Кайкі, права на якого належать Манчестер Сіті.
19-річний бразилець перебрався до нового клубу з чемпіонату Португалії на правах річної оренди без права викупу.
Нагадаємо, що Кайкі перейшов до Манчестер Сіті з Флуміненсе за 10 мільйонів євро минулого літа. З того моменту бразильський вінгер провів два матчі за першу команду "містян".