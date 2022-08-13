Англія

19-річний бразилець продовжить кар'єру у чемпіонаті Португалії.

Пасуш Ферейра на своєму офіційному сайті оголосив підписання молодого вінгера Кайкі, права на якого належать Манчестер Сіті.

19-річний бразилець перебрався до нового клубу з чемпіонату Португалії на правах річної оренди без права викупу.

Juramos que não foi uma encomenda do @FabrizioRomano. Mas vocês tanto pediram, por isso... 𝙃𝙀𝙍𝙀 𝙒𝙀 𝙂𝙊! 👊#DefendeOAmarelo #FCPF2223 pic.twitter.com/xX1JBcEUOV — FC Paços de Ferreira (@fcpf) August 13, 2022

Нагадаємо, що Кайкі перейшов до Манчестер Сіті з Флуміненсе за 10 мільйонів євро минулого літа. З того моменту бразильський вінгер провів два матчі за першу команду "містян".