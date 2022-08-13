Англія

Наставник прокоментував ганебну поразку своєї команди.

У рамках другого туру АПЛ Манчестер Юнайтед поступився Брентфорду на виїзді (0:4). Результат своєї команди прокоментував головний тренер Ерік тен Гаг.

"Важко для мене і несподівано. Команда має взяти на себе відповідальність, і мені шкода вболівальників, ми їх підвели. Я просив їх грати з вірою та брати на себе відповідальність, але вони цього не зробили.

Тільки коли ми триматимемося разом, ми подолаємо все. Не зрозумійте мене неправильно, головна відповідальність лежить на тренері, і я беру її на себе, але я маю дати гравцям віру, і вони повинні досягти цього самі.

Ми, як команда, знаходимося у складному процесі, і ви, зрозуміло, очікуєте на інший старт. Схоже, те, що відбувалося минулого сезону, ми привносимо в цей. Треба швидко це змінити", — приводить слова тен Гага журналіст Шамун Хафез.

У наступному турі Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд прийматиме Ліверпуль.