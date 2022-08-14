Німець отримав капітанську пов'язку.
Ілкай Гюндоган, Getty Images
14 серпня 2022, 16:55
Багаторічний капітан Манчестер Сіті Фернандіньо залишив клуб в літнє трансферне вікно, повернувшись у Бразилію.
Перед початком нового сезону футболісти обирали нового лідера на полі та у роздягальні, та вирішили, що їм має стати Ілкай Гюндоган.
На гру проти Борнмута саме німецький півзахисник вивів на поле команду із капітанською пов'язкою. Він виступає за клуб з 2016 року.
Віце-капітаном, шляхом голосування футболістів, обраний лідер Сіті Кевін де Брюйне. У топ-5 голосування увійшли також Кайл Вокер, Рубен Діаш та Родрі.
Нагадаємо, що у матчі другого туру АПЛ Манчестер Сіті не залишив шансів Борнмуту.