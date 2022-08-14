Англія

Німець отримав капітанську пов'язку.

Багаторічний капітан Манчестер Сіті Фернандіньо залишив клуб в літнє трансферне вікно, повернувшись у Бразилію.

Перед початком нового сезону футболісти обирали нового лідера на полі та у роздягальні, та вирішили, що їм має стати Ілкай Гюндоган.

На гру проти Борнмута саме німецький півзахисник вивів на поле команду із капітанською пов'язкою. Він виступає за клуб з 2016 року.

Віце-капітаном, шляхом голосування футболістів, обраний лідер Сіті Кевін де Брюйне. У топ-5 голосування увійшли також Кайл Вокер, Рубен Діаш та Родрі.

Нагадаємо, що у матчі другого туру АПЛ Манчестер Сіті не залишив шансів Борнмуту.