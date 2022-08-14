Англія

Німецький фахівець розповів про конфлікт із італійським фахівцем.

У рамках другого туру чемпіонату Англії Челсі на своєму полі приймав Тоттенгем. "Шпори" зуміли вирвати нічию, а поєдинок був насичений емоційними подіями.

Зокрема, кілька разів між собою посварилися головні тренери – Томас Тухель та Антоніо Конте. Вже після фінального свистка обидва наставники отримали по червоній картці.

Тухель розповів, через що стався останній конфлікт між ними.

"Я думав, що під час рукостискання дивляться один одному в очі. Він думав по-іншому. У цьому не було потреби, але в багатьох речах не потрібно.

Я порівнюю це зі сутичкою двох гравців, які трохи посварилися, але нічого не сталося і ніхто не травмувався. Це АПЛ, обидва тренери билися за свої команди.

Ось і все, нічого страшного. Сьогодні це було частиною гри", — наводить слова Тухеля журналіст Нізаар Кінселла.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Челсі – Тоттенгем.