Англія

Італійський наставник дав свій коментар після матчу.

У рамках другого туру чемпіонату Англії Челсі на своєму полі приймав Тоттенгем. "Шпори" зуміли вирвати нічию, а поєдинок був насичений емоційними подіями.

Зокрема, кілька разів між собою посварилися головні тренери – Томас Тухель та Антоніо Конте. Вже після фінального свистка обидва наставники отримали по червоній картці.

Конте розповів, через що стався останній конфлікт між ними.

"Це не так важливо, головне – це футбол. Суддя показав мені червону картку, але він не зрозумів динаміки того, що відбувається.

Все гаразд, я повинен прийняти це. Це не проблема. Якщо і є проблема, то це між залишиться між мною та Тухелем.

Щиро кажучи, я не хочу повертатися до цього, але є ТБ та відео, щоб зрозуміти, що сталося. Звичайно, я не пасивний.

Якщо бачу агресію, я відповідаю агресією. Повторюся – це не проблема. Це була чудова гра двох суперників", — наводить слова Конте журналіст Нізаар Кінселла.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Челсі – Тоттенгем.