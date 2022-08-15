Англія

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Англії.

Напередодні черговим матчем другого туру англійської Прем’єр-ліги стало протистояння цьогорічного новачка "елітного" дивізіону та майбутнього учасника єврокубків від Англії.

Футболісти Стівена Купера не змогли отримати перевагу за ігровими показниками в першій половині гри, однак змінили становище на рахунку в компенсований час.

Після перерви гості мали відмінну нагоду відіграти відставання, однак Деклан Райс не зміг реалізувати пенальті.

Огляд матчу:

Ноттінгем Форест — Вест Гем 1:0

Гол: Авонії, 45+2.

На 65-й хвилині Деклан Райс (Вест Гем) не реалізував пенальті (воротар).

Ноттінгем Форест: Гендерсон — Тоффоло, МакКенна, Ніакате (Кук, 79), Ворролл, Вільямс — Мангаля (Кафу, 84), О'Браєн, Лінгард — Авонії (Саррідж, 72), Джонсон.

Вест Гем: Фабіанські — Джонсон, Крессвелл, Зума, Цоуфал — Райс, Соучек — Форнальс (Лансіні, 69), Бенрахма, Боуен (Корне, 86) — Антоніо (Скамакка, 69).

Попередження: МакКенна, Гендерсон, Саррідж — Райс.