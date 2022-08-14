Англія

"Лісники" мінімально обіграли колишню команду Андрія Ярмоленка.

У рамках другого туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест на своєму полі здобув перемогу над Вест Гемом з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол у матчі був забитий наприкінці першого тайму, а його автором став Тайво Авонії.

На 65 хвилині "молотобійці" здобули чудовий шанс зрівняти рахунок, але Деклан Райс не зміг реалізувати пенальті.

Таким чином, "лісники" здобули свою першу перемогу після повернення до АПЛ, де їх не було довгих 23 роки.

У першому турі Ноттінгем поступився Ньюкаслу, а для Вест Гема це друга поразка поспіль після програшу Манчестер Сіті на старті сезону.

Ноттінгем Форест — Вест Гем 1:0

Гол: Авонії, 45+2.

Ноттінгем Форест: Гендерсон — Тоффоло, МакКенна, Ніакате (Кук, 79), Ворролл, Вільямс — Мангаля (Кафу, 84), О'Браєн, Лінгард — Авонії (Саррідж, 72), Джонсон.

Вест Гем: Фабіанські — Джонсон, Крессвелл, Зума, Цоуфал — Райс, Соучек — Форнальс (Лансіні, 69), Бенрахма, Боуен (Корне, 86) — Антоніо (Скамакка, 69).

Попередження: МакКенна, Гендерсон, Саррідж — Райс.

На 65-й хвилині Деклан Райс (Вест Гем) не реалізував пенальті (воротар).