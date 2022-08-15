Англія

Головний тренер збірної України відвідав Лондон

Головний тренер збірної України Олександр Петраков відвідав матч другого туру АПЛ Брентфорд – Манчестер Юнайтед (4:0).

Як повідомляє офіційна сторінка УАФ в Instagram, коуч національної збірної зустрівся з головним тренером Брентфорда Томасом Франком та головним тренером збірної Данії Каспером Юльманом. Нагадаємо також, що до складу «бджіл» цього літа перебрався українець Єгор Ярмолюк.

Відео голів та огляд матчу Брентфорд — Манчестер Юнайтед можна подивитись за посиланням.