Англія

Тренер розповів про поповнення лазарету клубу.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував травми футболістів напередодні матчу проти Крістал Пелас (1:1).

"Цей тиждень був просто божевільний. Я багато тижнів пережив, але тут було відчуття, що у нас вдома мешкає відьма. Щодня хтось вибував з таких дурних причин.

Матіп не зіграв через травму, Фірміно не був готовий. Ми дізналися, що з приводу Гендерсона був невеликий занепокоєння, що буде, якщо він довго зіграє.

Такою є ситуація. Скажу прямо, що для Ліверпуля це було не надто круто", — заявив фахівець в інтерв'ю This is Anfield.

Наразі лазарет "червоних" складається з 10 футболістів. Окрім Матіпа та Фірміно, там також перебувають Тьяго, Конате, Жота, Джонс, Гордон, Каллагер, Окслейд-Чемберлейн та Ремзі.