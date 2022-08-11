Англія

Юний талант отримав нову угоду від "червоних".

Півзахисник Ліверпуля Харві Елліот поставив свій підпис під новим контрактом із "червоними". Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нова угода з 19-річним англійцем розрахована до літа 2027 року.

Зазначимо, що більшу частину минулого сезону Елліот пропустив через серйозну травму. На його рахунку 12 поєдинків, у яких він забив один гол та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Тьяго Алькантара вибув на шість тижнів через травму.