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Ліверпуль - Крістал Пелес, Getty Images
16 серпня 2022, 07:59
У матчі 2-го туру АПЛ Ліверпуль знову втратив очки, розписавши мирову 1:1 із Крістал Пелес. Мерсисайдці почали сезон відверто невдало.
Зазначимо, що вчорашня гра запам'яталася оригінальним вилученням Дарвіна Нуньєса, яке одразу після поєдинку прокоментував Юрген Клопп.
Огляд матчу:
Ліверпуль — Крістал Пелес 1:1
Голи: Діас, 61 — Заха, 32
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Філліпс (Гомес, 63), Ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 63) — Елліотт (Карвалью, 79), Фабіньо, Мілнер (Гендерсон, 63) — Салах, Нуньєс, Діас.
Крістал Пелес: Гуайта — Клайн, Ворд, Андерсен, Гуехі, Мітчелл (Річардс, 79) — Езе (Мілівоєвич, 78), Дукуре (Г’юз, 79), Шлупп (Олісе, 87), Заха — Аю (Едуар, 64).
Попередження: Діас — Андерсен, Ворд, Едуар, Гуайта, Карвалью.
На 57-й хвилині був вилучений Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) (неспортивна поведінка).