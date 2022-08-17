Англія

Невже лідер української збірної переїде до Лондона?

Півзахисник Аталанти Руслан Малиновський може перейти до Тоттенгема.

Дружина лідера збірної України Роксана Малиновська здійснила цікаву дію в соцмережах, натякнувши на переїзд Руслана до АПЛ. Дружина українського футболіста підписалася в Instagram на головного тренера "шпор" Антоніо Конте.

Минулого сезону Маліновський провів 41 гру за Аталанту у всіх турнірах: на його рахунку 10 голів та сім результативних передач.

"Бергамаски" оцінюють українського півзахисника в суму понад 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в Руслані Малиновському також зацікавлений Ноттінгем Форест та ще кілька англійських клубів.