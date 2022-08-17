Роксана та Руслан Маліновські
17 серпня 2022, 10:55
Півзахисник Аталанти Руслан Малиновський може перейти до Тоттенгема.
Дружина лідера збірної України Роксана Малиновська здійснила цікаву дію в соцмережах, натякнувши на переїзд Руслана до АПЛ. Дружина українського футболіста підписалася в Instagram на головного тренера "шпор" Антоніо Конте.
Минулого сезону Маліновський провів 41 гру за Аталанту у всіх турнірах: на його рахунку 10 голів та сім результативних передач.
"Бергамаски" оцінюють українського півзахисника в суму понад 20 мільйонів євро.
Нагадаємо, що в Руслані Малиновському також зацікавлений Ноттінгем Форест та ще кілька англійських клубів.