Англія

Родичі-агенти гравця намагаються шантажувати майбутній клуб півзахисника.

Французький півзахисник Адрієн Рабьо відіграв чималу роль у минулорічних виступах туринського Ювентуса, узявши участь у 45 матчах, у яких здійснив дві гольові передачі.

Однак його подальші виступи в складі "зебр" наразі перебувають під великим питанням, бо англійський Манчестер Юнайтед виявляє дуже велику зацікавленість у придбанні цього гравця.

Перемовини між клубами тривають уже не один місяць, проте до остаточної домовленості вони ще навіть не наблизились.

Як стало відомо італійський пресі, проблема полягає в чималих запитах агентів гравця щодо умов особистого контракту.

Зокрема, Рабіо хоче отримувати приблизно 240 тис. євро заробітної платні на тиждень, що дорівнює показниками іншого півзахисника "Червоних дияволів" — Бруну Фернандеша.

Юнайтед вважає такі вимоги "непристойними", і фактично знаходиться на межі відмови від переговорів.

У свою чергу, у діях представників футболіста проглядається чіткий намір або схилити клуб із Манчестер до прийняття їхніх умов, або змусити англійський колектив чекати ще рік на прибуття Рабьо в якості вільного агента.

Зауважимо, що від факту досягнення домовленості про трансфер Рабьо до Манчестер Юнайтед залежить доля переходу півзахисника ПСЖ до складу Ювентуса.