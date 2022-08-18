Лондонці вирішили скласти конкуренцію Манчестер Юнайтед.
Каземіро, getty images
18 серпня 2022, 19:55
Челсі продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання 90min, лондонський клуб націлився на підписання півзахисника мадридського Реала Каземіро.
У минулому сезоні на рахунку Каземіро 46 матчів за "королівський клуб" в усіх змаганнях, у яких забив один гол та віддав чотири асисти.
Нагадаємо, що на Каземіро також претендує Манчестер Юнайтед, який близький до підписання гравця за 60 млн фунтів.