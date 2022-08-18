Англія

Лондонці вирішили скласти конкуренцію Манчестер Юнайтед.

Челсі продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання 90min, лондонський клуб націлився на підписання півзахисника мадридського Реала Каземіро.

У минулому сезоні на рахунку Каземіро 46 матчів за "королівський клуб" в усіх змаганнях, у яких забив один гол та віддав чотири асисти.

Нагадаємо, що на Каземіро також претендує Манчестер Юнайтед, який близький до підписання гравця за 60 млн фунтів.