Англія

Бразилець не входив у плани Еріка Тен Гага, але невдалий початок сезону змусив МЮ вийти на гучний трансфер.

Півзахисник Реалу Каземіро незабаром може стати гравцем Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, клуби дуже близькі до погодження трансферу 30-річного бразильця, який коштуватиме "червоним дияволам" 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Трансфер може бути оформлений у найближчі кілька днів.

Зазначається, що спочатку МЮ запропонував 50 млн фунтів, але потім збільшив пропозицію через провальний старт сезону. Ерік тен Гаг не цікавився гравцем, але тепер вважає його ідеальним варіантом для стабілізації півзахисту в команді.

Раніше була інформація про те, що Реал готовий відпустити Каземіро за 70 млн євро, а сам футболіст не проти отримати вигідний контракт в АПЛ.

Таким чином, МЮ отримає досвідченого і сильного футболіста замість Френкі де Йонга після невдалих переговорів з Барселоною з пропозицією близько 85 млн євро. Точніше сам футболіст відмовився від переїзду до АПЛ.

Крім Каземіро, МЮ хоче підписати ще одного півзахисника, універсального нападника, правого захисника та запасного воротаря.