Іспанія

Мадридці готуються до можливого відходу бразильця.

Реал припускає, що багаторічний лідер команди Каземіро може перебратися до Манчестера Юнайтеда, а тому підшукали йому заміну.

Як повідомляє As, мадридці націлилися на бразильського півзахисника Ньюкасла Бруну Гімараєша.

Стверджується, що "сороки" хочуть отримати за свого гравця близько 100 мільйонів євро.

Зазначимо, що перехід Бруну Гімарайнша з Ліону обійшовся "сорокам" у 50 мільйонів євро та 8 як бонуси.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед близький до підписання Каземіро за 60 млн фунтів.