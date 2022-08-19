Англія

Майже через тиждень керманич Челсі вважає, що не сталося нічого страшного, і тепер ця ситуація виглядає для нього смішно.

Другий тур англійської Прем'єр-ліги, який пройшов минулими вихідними, найбільше запам'ятався усією не лише розгромною поразкою Манчестер Юнайтед від Брентфорда, а й розпалом пристрастей у центральному матчі між Челсі та Тоттенгемом.

Під час того лондонського дербі конфлікт стався між головними тренерами команд: Томасом Тухелем та Антоніо Конте, які продовжили з'ясовувати стосунки і після фінального свистка, за що отримали по червоній картці.

Майже через тиждень після інциденту головному тренеру Челсі Томасу Тухелю смішно це згадувати, він і запевняє, що конліфкт між ним і Конте залишився того дня на футбольному полі.

"Звичайно, ми сміємося з цього. Дуже важливо вміти посміятися над собою. Я сміявся в роздягальні, тому що матч був у розпалі, і для мене ситуація виглядала не такою вже поганою. Це було рукостискання. Це було занадто важке рукостискання, я визнаю, але нічого страшного не сталося".

"Принаймні з мого боку. Він розмовляв зі мною італійською. Я ніколи не знаю, чи ми ображали один одного. Я думаю, що все було б дуже, дуже швидко закінчено, якби навколо нас не було 20 людей, через які все виглядало набагато гірше, ніж це насправді було".

"Ви маєте рацію. Якщо у вас сталася така реакція, ви повинні жити з реакцією на це. Звичайно, я сміявся над собою", — цитує слова Тухеля Sky Sports.

Нагадаємо, матч Лідса проти Челсі відбудеться у неділю, 21 серпня, о 16:00 за київським часом. На нашому сайті вже є загальний анонс третього туру АПЛ.