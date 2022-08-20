Англія

Англійський нападник продовжить виступати за "лисиць".

Лестер досить скромно поводиться на трансферному ринку в поточне літнє вікно, але не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє офіційний сайт англійського клубу, Лестер підписав новий контракт із нападником Джеймі Варді. Угода розрахована до літа 2024 року.

Клубна прес-служба підписала новину — "Вечірка продовжується", але на обличчі Варді розглянути радість від цього непросто.

Минулого сезону форвард забив 17 голів та віддав дві результативні передачі у 33 матчах за "лисиць".

Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед розглядав можливість покупки Джеймі Варді для посилення лінії нападу.