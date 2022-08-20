До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Англії.
Евертон — Ноттінгем Форест, getty images
20 серпня 2022, 19:56
У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Евертон зіграв унічию з Ноттінгем Форест.
"Лісники" наближалися до мінімальної перемоги, але під саму завісу протистояння команда Френка Лемпарда змогла уникнути поразки завдяки голу Демарая Грея.
Огляд матчу:
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Евертон — Ноттінгем Форест 1:1
Голи: Грей, 88 — Джонсон, 81
Евертон: Пікфорд — Голгейт, Коуді, Тарковські — Паттерсон, Девіс (Онана, 55), Івобі, Миколенко — Рондон (Макніл, 58), Гордон, Грей.
Ноттінгем Форест: Гендерсон — Воролл, Кук, МакКенна — Вільямс, Мангаля (Ятес, 55), О’Браєн, Тоффоло — Лінгард (Куяте, 83) — Джонсон, Авонії (Гіббс-Вайт, 61).
Попередження: Гордон, Івобі, Онана — Воррелл, Вільямс.