У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Евертон зіграв унічию з Ноттінгем Форест.

"Лісники" наближалися до мінімальної перемоги, але під саму завісу протистояння команда Френка Лемпарда змогла уникнути поразки завдяки голу Демарая Грея.

Огляд матчу:

*якщо відео не відображається на сайті, потрібно перейти безпосередньо на YouTube

Евертон — Ноттінгем Форест 1:1
Голи: Грей, 88 — Джонсон, 81

Евертон: Пікфорд — Голгейт, Коуді, Тарковські — Паттерсон, Девіс (Онана, 55), Івобі, Миколенко — Рондон (Макніл, 58), Гордон, Грей.

Ноттінгем Форест: Гендерсон — Воролл, Кук, МакКенна — Вільямс, Мангаля (Ятес, 55), О’Браєн, Тоффоло — Лінгард (Куяте, 83) — Джонсон, Авонії (Гіббс-Вайт, 61).

Попередження: Гордон, Івобі, Онана — Воррелл, Вільямс.