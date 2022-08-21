Англія

Португалець залишиться на Етіхаді.

Відхід півзахисника Бернарда Сілви з Манчестер Сіті не відбудеться. Принаймні цього літа, стверджує Daily Star.

Раніше у ЗМІ просочилася інформація, що ПСЖ готовий заплатити за португальця 70 мільйонів євро та запропонував вигідні умови особистого контракту, але 28-річний футболіст відмовився. Також хавбеком цікавилась Барселона.

Минулого сезону Сілва забив 13 голів та віддав сім результативних передач у 50 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах.