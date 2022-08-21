До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Англії.
У рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги Вест Гем поступився на своєму полі Брайтону.
Команда Грема Поттера відправила у ворота "молотобійців" два м'ячі, авторами яких стали Мак Аллістер та Троссар.
Огляд матчу:
Вест Гем — Брайтон 0:2
Голи: Мак Аллістер, 22 (пен.), Троссар,66
Вест Гем: Фабіанські – Цоуфал (Джонсон 75), Зума, Керер, Крессвелл – Соучек, Райс – Боуен, Форнальс (Скамакка 62), Бенрахма (Лансіні 75) – Антоніо (Корне 74)
Брайтон: Санчес – Вебстер, Данк, Велтман – Троссар, Кайседо, Мак Аллістер, Марч – Лаллана (Еступіньян 63), Гросс – Велбек
Попередження: Керер, Крессвелл