Англія

Після нічиєї Манчестер Сіті з Ньюкаслом "каноніри" одноосібно очолили турнірну таблицю за підсумками третього туру.

Манчестер Сіті зіграв у результативну нічию з Ньюкаслом у рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги, тим самим уперше втративши очки в цьому сезоні.

Таким чином, після першої осічки "містян", лондонський Арсенал залишився єдиною командою, яка ще не втрачала очок у цьому розіграші АПЛ і здобула три перемоги у всіх трьох матчах.

Підопічні Мікеля Артети обіграли Крістал Пелес (2:0), Лестер (4:2) та Борнмут (3:0).

Зазначимо, що цього літнього трансферного вікна Арсенал підписав двох гравців Манчестер Сіті: бразильського форварда Габріела Жезуса та українського універсала Олександра Зінченка.