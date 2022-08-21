Після нічиєї Манчестер Сіті з Ньюкаслом "каноніри" одноосібно очолили турнірну таблицю за підсумками третього туру.
Мікель Артета, getty images
21 серпня 2022, 20:57
Манчестер Сіті зіграв у результативну нічию з Ньюкаслом у рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги, тим самим уперше втративши очки в цьому сезоні.
Таким чином, після першої осічки "містян", лондонський Арсенал залишився єдиною командою, яка ще не втрачала очок у цьому розіграші АПЛ і здобула три перемоги у всіх трьох матчах.
Підопічні Мікеля Артети обіграли Крістал Пелес (2:0), Лестер (4:2) та Борнмут (3:0).
Зазначимо, що цього літнього трансферного вікна Арсенал підписав двох гравців Манчестер Сіті: бразильського форварда Габріела Жезуса та українського універсала Олександра Зінченка.