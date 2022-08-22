Англія

Лондонський клуб виявляє інтерес до 22-річного футболіста.

Арсенал виявляє інтерес до Педру Нету, повідомляє журналіст Давид Орнштейн.

За його інформацією, на даний момент Вулвергемптон не налаштований продавати 22-річного вінгера.

Крім того, "каноніри" не можуть дозволити собі витрачати надто багато, тому угода не буде простою. Проте інтерес є конкретним, сам футболіст не проти перейти, а обговорення тривають більше місяця.

Цього сезону Нету провів три матчі на полі та не відзначився результативними діями.