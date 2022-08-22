Лондонський клуб виявляє інтерес до 22-річного футболіста.
Педру Нету, Getty Images
22 серпня 2022, 09:59
Арсенал виявляє інтерес до Педру Нету, повідомляє журналіст Давид Орнштейн.
За його інформацією, на даний момент Вулвергемптон не налаштований продавати 22-річного вінгера.
Крім того, "каноніри" не можуть дозволити собі витрачати надто багато, тому угода не буде простою. Проте інтерес є конкретним, сам футболіст не проти перейти, а обговорення тривають більше місяця.
Цього сезону Нету провів три матчі на полі та не відзначився результативними діями.