Бразильський півзахисник завершив перехід до англійського клубу.
Каземіро, getty images
22 серпня 2022, 22:22
Манчестер Юнайтед раніше домовився про підписання півзахисника Реала Каземіро, а тепер відбулося його представлення.
Бразильський футболіст з'явився на полі Олд Траффорд перед початком зустрічі між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем.
Каземіро захищав кольори Реала з 2013 року. У складі вершкових він зіграв 336 матчів у всіх турнірах, забив 31 гол та віддав 29 результативних передач.
З Реалом бразилець тричі вигравав чемпіонат Іспанії, Суперкубок країни, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Також 5 разів ставав володарем трофея Ліги чемпіонів і один раз перемагав у Кубку Іспанії.
Гра Манчестер Юнайтед — Ліверпуль почалась о 22:00. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.