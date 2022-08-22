Англія

Бразильський півзахисник завершив перехід до англійського клубу.

Манчестер Юнайтед раніше домовився про підписання півзахисника Реала Каземіро, а тепер відбулося його представлення.

Бразильський футболіст з'явився на полі Олд Траффорд перед початком зустрічі між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем.

Каземіро захищав кольори Реала з 2013 року. У складі вершкових він зіграв 336 матчів у всіх турнірах, забив 31 гол та віддав 29 результативних передач.

З Реалом бразилець тричі вигравав чемпіонат Іспанії, Суперкубок країни, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. Також 5 разів ставав володарем трофея Ліги чемпіонів і один раз перемагав у Кубку Іспанії.

Гра Манчестер Юнайтед — Ліверпуль почалась о 22:00. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.