Іспанія

Бразилець залишає мадридський клуб зі сльозами на очах.

Опорний півзахисник Каземіро, який днями офіційно став гравцем Манчестер Юнайтед, сентиментально попрощався з клубом та своїми партнерами по команді.

"Коли ми з дружиною приїхали сюди у 2013 році, я нікого не знав. Ми приїхали у нову країну, у дуже популярний клуб. І наша родина побудували тут нове життя.

Після гри у Сан-Паулу я думав, що одразу зможу закріпитися у першій команді Реалу, проте це була велика ілюзія. Мені довелося спочатку грати за Кастілью. Там я навчився цінностям. Усьому тому, що є найпрекраснішим у цьому клубі" — сказав бразилець.

Слова президента "вершкових" Флорентіно Переса і зовсім виглядали як запрошення назад, хоча Каземіро ще навіть не встиг остаточно переїхати.

"Ти переходиш до іншого легендарного клубу — Манчестер Юнайтед. Та де б ти не був, ти завжди будеш послом Реалу. Коли одного дня ти повернешся, ми згадаємо всі ці моменти. Дякуємо, Казе, Реал є і завжди буде твоїм домом!"

Також Каземіро тепло обійнявся з головним тренером мадридців Карло Анчелотті.

Реал також опублікував відео із найкращими моментами гри бразильця у складі "галактікос". Всього латиноамериканець виграв 18 трофеїв у якості гравця "королівського клубу".