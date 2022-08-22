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Football.ua про трансферне життя минулого тижня.

Минулий тиждень у Європі не був насичений трансферними новинами. Але є кілька гучних переходів. Зокрема, Каземіро поповнив склад Манчестер Юнайтед, який на старті сезону не блищить і відчайдушно потребує посилення. Також син головного тренера мадридського Атлетико Дієго Сімеоне — Джованні Сімеоне поповнив склад Наполі, де, ймовірно, покликаний буде замінити легенду клубу Дріса Мертенса.

Football.ua вже за традицією представляє огляд минулих семи днів на трансферному ринку.

Цей перехід шокував якщо не всіх, то багатьох. Бразильський хавбек, ймовірно, є найкращим футболістом світу на даний момент, якщо говорити про його роботу на оборону. Уболівальники Манчестер Юнайтед уже хваляться, що у них найкращий оборонний півзахисник світу, а також докоряють Челсі, мовляв, тепер це звання не у Нголо Канте, хоча останніми роками французький футболіст частіше грає на позиції бокс-ту-бокс, ніж виконуючи виключно оборонні функції.

За свого футболіста, якому вже 30 років, Реал отримав хороші гроші, а Манчестер Юнайтед — надію, що сезон не буде приречений тільки-но розпочавшись. Виникає логічне питання – навіщо Каземіро йти у кризовий Манчестер Юнайтед? Можливо, бразильцеві потрібен новий виклик у кар'єрі, і чим це не варіант?

До того ж, гравець отримав солідний та тривалий контракт. За чутками, бразилець отримуватиме понад 350 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Номінальна сума трансферу за перехід Гіббса-Уайта склала 29,5 мільйонів євро, але за фактом вона є значно вищою. Включаючи бонуси, вона може зрости до 52 млн. При цьому багато з бонусів легкодосяжні, тому, безсумнівно, сума переходу буде вищою за спочатку оприлюднену в ЗМІ.

Минулого сезону 22-річний футболіст провів на правах оренди 37 матчів за Шеффілд Юнайтед: на його рахунку 12 голів та 10 результативних передач. Ноттінгем Форест отримав в своє розташування перспективного англійського хавбека, який уже встиг дебютувати за "лісників", зігравши 29 хвилин на полі.

Талановитий французький півзахисник так і не зумів розкрити свій потенціал у складі "шпор". З приходом Антоніо Конте Тангі зовсім мало грав, в результаті чого відправився в оренду на півроку в Ліон, звідки і прийшов. Французький клуб хотів повторно орендувати Ндомбеле, але "шпори" наполягали виключно на продажі.

І тут з'явився варіант з Наполі, який запропонував цілком вигідну пропозицію для Тоттенгема: оренда з опцією викупу за 30 мільйонів євро. Не факт, що за підсумком неаполітанський клуб викупить француза, але пропозиція явно цікавіша, ніж від Ліона.

Маючи певний талант і набір навичок, Ндомбеле не зумів розкритися в Тоттенгемі, а впертий характер не дозволив спрацюватися з Антоніо Конте, який вимагає максимум від своїх футболістів.

Можливо, найзагадковіший трансфер. І річ у ціні. За четвертого бомбардира Серії А минулого сезону (нарівні з Теммі Абрахамом), який забив 17 голів та віддав 6 результативних передач, Верона сумарно виручить не більше 15,5 мільйонів євро.

Можна було б припустити, що контракт футболіста з Вероною діє ще рік, але ні – угода до літа 2026 року. Тому така низька ціна викликає питання, але угода бачиться дуже вдалою для Наполі. Якщо син Дієго Сімеоне не заграє в Неаполі, то шкодувати не будуть особливо, якщо дивитися на цінник. А якщо заграє – взагалі супер!

Ймовірно, в особі Джованні Сімеоне знайдено заміну для легенди клубу Дріса Мертенса.

Німецький захисник виявився не потрібним ПСЖ, де не дуже багато грав, а до того ж для паризької команди було важливо хоч трохи знизити зарплатну відомість. Це вдалося шляхом продажу Тіло Керера у Вест Гем. Так ще й трохи заробили грошей – близько 12 мільйонів євро.

На вихованця Шальке претендувала Севілья, яка хотіла замінити Жюля Кунде, але домовитись про перехід так і не зуміла.

Керер уже встиг дебютувати за Вест Гем, відігравши повний матч проти Брайтона. Правда, дебют вийшов не зовсім вдалим: "молотобійці" на своєму полі поступилися Брайтону, а німець отримав жовту картку.

Челсі думає про майбутнє, тому придбав талановитого футболіста Інтера за 15 мільйонів євро. Ще п'ять "нерадзурі" можуть виручити як бонус. Чезаре не встиг дебютувати за Інтер на дорослому рівні, але в Прімавері провів чудовий сезон і забивав багато, особливо з огляду на його позицію – центрального півзахисника. У 30 іграх він забив 14 голів і віддав чотири результативні передачі.

Крім того, "сині" виграли боротьбу за італійця у Ніцци, яка могла запропонувати йому більше ігрового часу на полі. Казадеї, безперечно, отримав чудові фінансові умови, а також угоду на шість років.

Якою буде його кар'єра далі? Важко сказати, ймовірно, поки гратиме за молодіжний склад Челсі, а там буде видно. Інша річ, що молодому гравцю заграти в Челсі не так просто. Не можна виключати, що в майбутньому буде оренда, а може й не одна.

Марк Бартра з Бетіса до Трабзонспору за 1,25 мільйона євро

Куди дивляться ФІФА, УЄФА та інші організації, коли Трабзонспор вкотре підриває трансферний ринок своїми покупками? Напевно, кожен другий відвідувач Football.ua упіймав себе на такій думці, побачивши в списках переходів Марка Бартру до складу турецької команди.

Минулого сезону вихованець Барселони провів 32 матчі за Бетіс у всіх турнірах, відзначившись двома голами. І цілком міг би ще допомогти "бетикос", але, мабуть, вирішив на заході кар'єри пограти в сонячній Туреччині, особливо не напружуючись. У всякому разі, не так, як в Іспанії.

А там і дивишся, хто знає, може й контракт турецька команда запропонувала із привабливою зарплатою. Угода розрахована на три роки, а УЄФА, ФІФА та інші організації, безумовно, мають перевірити цей перехід на порушення фінансового фейр-плею.

На кого ще можна звернути увагу:

Олександр Гладкий із Зорі до Чорноморця. Досвідчений український нападник повернувся до складу одеської команди через перехід у Зорю Назарія Русина. Загалом Гладкий ще може щось дати "морякам" і посилити їх склад напередодні старту сезону.

Бернард з Аль-Шарджа в Панатінаїкос. Колись зірка Шахтаря продовжує пошуки себе після відходу зі складу "гірників". Поки кар'єра ніде особливо не задалася, може вдасться знайти себе в Греції.

Пако Алькасер з Вільярреала до Аль-Шарджа. Дещо несподіваний перехід, враховуючи, що Пако лише 28 років і він цілком міг би пограти в якійсь іншій команді з іспанської Ла Ліги. Мабуть, заманили соковитим особистим контрактом.

Рунар Рунарссон з Арсеналу до Аланьяспору. Ісландця брали, щоб він став другим номером у складі "канонірів", але і з цією роллю він не зумів впоратися, і все продовжує шукати собі нові та нові клуби, де міг би проявити себе...

Джакомо Распароді із Сассуоло в Наполі. За п'ять мільйонів євро неаполітанська команда орендувала 22-річного форварда з обов'язковим викупом за 25 млн. На рахунку Джакомо вже 13 ігор за збірну Італії, де він забив 3 голи та віддав 1 асист. Подивимося, чи вдасться йому реалізувати свій потенціал у Неаполі.

Ціни за даними Transfermarkt