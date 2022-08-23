Фабріціо Романо у Twitter повідомляє, що Фулгем досяг згоди із Джастіном Клюйвертом щодо переходу. 

Голандець хоче перейти саме на Крейвен Коттедж, що помітно позитивно сприяє перемовинам. 

Рома, котра є нинішнім клубом гравця, хоче віддати Клюйверта "дачникам" у оренду, але з опцією обов'язкового викупу. 

Минулого сезону Джастін провів 31 поєдинок у складі Ніцци, забив 6 м'ячів та віддав стільки ж асистів. 

Новачок АПЛ також націлився на захисника Парі Сен-Жермен.