"Молотобойці" посилили захисну лінію.
Емерсон, фото Вест Гем
23 серпня 2022, 21:56
Вест Гем продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт "молотобійців", новачком команди став лівий захисник Емерсон Палм'єрі.
Минулий сезон італієць провів в оренді у Ліоні, провівши у складі французького клубу 37 матчів, забивши 1 м'яч та віддавши 2 гольові передачі.
Нагадаємо, що раніше Вест Гем був зацікавлений в трансфері гравця збірної Хорватії Соси на позицію лівого захисника.