Вест Гем продовжує роботу над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт "молотобійців", новачком команди став лівий захисник Емерсон Палм'єрі.

Минулий сезон італієць провів в оренді у Ліоні, провівши у складі французького клубу 37 матчів, забивши 1 м'яч та віддавши 2 гольові передачі. 

Нагадаємо, що раніше Вест Гем був зацікавлений в трансфері гравця збірної Хорватії Соси на позицію лівого захисника.