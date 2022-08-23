Англія

Нідерландський тренер надав приклад своїм гравцям.

Манчестер Юнайтед зазнав великої кількості критики після поразки з рахунком 0:4 у поєдинку чемпіонату Англії проти Брентфорда.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Гаг у рамках покарання позбавив команду вихідного та змусив пробігти 13,8 кілометрів — саме настільки Брентфорд перебігав його підопічних.

Як повідомляє журналіст Лорі Уітвелл, нідерландський фахівець пробіг дистанцію разом із командою, подавши приклад.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ерік Тен Гаг не виправдав очікування деяких гравців Манчестер Юнайтед.