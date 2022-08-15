Англія

Футболісти "червоних дияволів" чекали на інші дії від тренера.

Ерік Тен Гаг очолив Манчестер Юнайтед після успішного періоду роботи в Аяксі, проте показати добрий результат у новій команді йому поки що не вдається.

Більше того, як повідомляє видання The Athletic, деякі футболісти "червоних дияволів" розчаровані у Тен Гагу.

Вони очікували, що нідерландський тренер позбавить капітанської пов'язки центрального захисника Гаррі Магуайра.

Стверджується, що у роздягальні команди немає єдності.

Зазначимо, що за Еріка Тен Гага Манчестер Юнайтед поступився Брайтону з рахунком 1:2, а також Брентфорду — 0:4.