Англія

Клуби поки що не зійшлися в ціні.

Англійський Вест Гем має намір отримати бразильського півзахисника Ліона Лукаса Пакету.

Як повідомляє The Athletic, лондонський клуб зробив пропозицію про трансфер бразильця у розмірі €40 млн, але французів це не влаштувало. Переговори продовжаться.

Минулого сезону бразилець провів 43 гри у всіх турнірах: на його рахунку 11 голів та 7 результативних передач.

Нагадаємо, що раніше Ліон готовий відпустити Лукаса Пакета до Арсеналу за 65 мільйонів євро плюс бонуси.