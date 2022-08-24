Клуби поки що не зійшлися в ціні.
ЛУКАС ПАКЕТА, GETTY IMAGES
24 серпня 2022, 17:59
Англійський Вест Гем має намір отримати бразильського півзахисника Ліона Лукаса Пакету.
Як повідомляє The Athletic, лондонський клуб зробив пропозицію про трансфер бразильця у розмірі €40 млн, але французів це не влаштувало. Переговори продовжаться.
Минулого сезону бразилець провів 43 гри у всіх турнірах: на його рахунку 11 голів та 7 результативних передач.
Нагадаємо, що раніше Ліон готовий відпустити Лукаса Пакета до Арсеналу за 65 мільйонів євро плюс бонуси.