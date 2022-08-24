Україна

Іван Петряк — про повернення в Україну.

Вінгер Шахтаря Іван Петряк розповів, як повертався до України, а також привітав земляків із Днем Незалежності.

"Дуже емоційний момент зараз можу розплакатися. Тільки три дні тому я повернувся додому і скажу чесно, що дуже гордий нашою країною. Я навіть розплакався, коли перетинав кордон. Було дуже важко, спочатку дивився у небо та шукав літаки, хоч їх в Ужгороді й не було.

Хочу побажати нашим землякам перемоги – всі на неї чекають. Футбол та інші види спорту – ніщо порівняно з нашою перемогою, на яку всі українці чекають з нетерпінням. Хочу також привітати людей із Днем Незалежності України. Будьте здорові! Впевнений, ми винесемо це сміття з нашої країни", — передає слова Петряка офіційний сайт Шахтаря.