Україна

Олександр Зінченко — про війну в Україні.

Захисник Арсеналу та збірної України Олександр Зінченко підтримав поновлення чемпіонату УПЛ.

"Ніхто не був готовий до цієї ситуації. Люди все ще страждають, і нам треба боротися щодня. Але при цьому ми маємо продовжувати жити.

Люди заслуговують на те життя, яке було в них раніше. Я хотів би сказати дуже дякую УАФ та Президенту Володимиру Зеленському, які сказали, що нам потрібно грати чемпіонат в Україні. Я знаю, що там не буде найкращих умов, але нам треба продовжувати, і це найголовніше для всіх українців.

Можливо, під час сирени гравцям потрібно буде зупинятися. Але так важливо показати решті світу, що українці не здаються і в будь-якій ситуації й продовжують йти вперед", — передає слова Зінченка офіційний сайт Арсеналу.