Англія

Бразильський форвад міг опинитися в Арсеналі ще до Манчестер Сіті.

Новоспечений нападник лондонського Арсеналу Габріел Жезус, який на даний момент є одним із ключових підписань "канонірів" у літнє трансферне вікно, міг опинитися в клубі з Північного Лондона ще 2014 року.

Як повідомляє фанатський аккаунт afcstuff у Twitter, посилаючись на бразильські ЗМІ, ще 2014 року тодішній головний тренер Арсеналу Арсен Венгер хотів підписати Жезуса.

На той момент бразильському форварду було лише 17 років.

У поточному сезоні АПЛ Жезус провів за Арсенал 3 матчі, забив 2 голи і віддав 3 асисти. Його трансфер із Манчестер Сіті оцінюється в 52 мільйони євро.