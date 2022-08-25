Англія

Іспанський півзахисник може перебратися до АПЛ.

Манчестер Юнайтед продовжує розглядати різні варіанти посилення складу поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Relevo, "червоні дияволи" націлилися на півзахисника мадридського Реала Марко Асенсіо.

Стверджується, що Манчестер Юнайтед готовий заплатити за іспанця близько 30 мільйонів євро.

Зазначимо, що минулого сезону Асенсіо забив 12 голів і зробив дві результативні передачі у 42 матчах за Реал у всіх турнірах.

Нагадаємо, що "червоним дияволам" потрібно буде витримати конкуренцію за гравця, адже Рома спробує підписати Асенсіо на заміну Дзаньоло.