Іспанець має шанс попрацювати під керівництвом Жозе Моуріньйо.
Марко Асенсіо
15 серпня 2022, 22:22
Півзахисник Реала Марко Асенсіо може перебратися до італійської Роми, повідомляє Calciomercatoweb.
Римляни готові підписати іспанця, якщо хавбек Ніколо Дзаньоло переїде до Англії. Інтерес до італійця проявляє Тоттенгем. У разі продажу Дзаньоло Рома намагатиметься підписати хавбека Реала Марко Асенсіо. Вартість гравця за оцінками Transfermarkt складає 40,00 млн €.
Чинний контракт Асенсіо з Реалом закінчується влітку наступного року, тому римляни можуть скористатися становищем і купити 26-річного іспанця значно дешевше за ринкову ціну.
Минулого сезону Асенсіо забив 12 голів і зробив 2 асисти у 42 матчах за Реал у всіх турнірах.