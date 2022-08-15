Італія

Іспанець має шанс попрацювати під керівництвом Жозе Моуріньйо.

Півзахисник Реала Марко Асенсіо може перебратися до італійської Роми, повідомляє Calciomercatoweb.

Римляни готові підписати іспанця, якщо хавбек Ніколо Дзаньоло переїде до Англії. Інтерес до італійця проявляє Тоттенгем. У разі продажу Дзаньоло Рома намагатиметься підписати хавбека Реала Марко Асенсіо. Вартість гравця за оцінками Transfermarkt складає 40,00 млн €.

Чинний контракт Асенсіо з Реалом закінчується влітку наступного року, тому римляни можуть скористатися становищем і купити 26-річного іспанця значно дешевше за ринкову ціну.

Минулого сезону Асенсіо забив 12 голів і зробив 2 асисти у 42 матчах за Реал у всіх турнірах.