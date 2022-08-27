Англія

Захисник може перебратися до табору лондонців.

Челсі не залишає спроб підписати центрального захисника Лестера Веслі Фофана у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє RMC Sports, лондонський клуб нарешті зміг досягти домовленості з Лестером. Поки що сторони домовились усно.

21-річний француз через важку травму гомілки невдало провів свій другий сезон в АПЛ, зігравши лише в 12 матчах (1 гол), після чого потенційні покупці намагаються атакувати "лис" із пропозицією щодо його придбання.

Нагадаємо, що раніше Веслі Фофана не потрапив у заявку Лестера на матч проти Саутгемптона на тлі чуток про трансфер до Челсі.